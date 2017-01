“Un país amb l'objectiu de ser destí 'low cost' té els dies comptats”

Lamenta que s’han fet polítiques turístiques i hoteleres que han apostat per ser una destinació barata i celebra que s’estiguin reconduint i es vagin augmentant els preus

El col·lectiu reconeix certa millora i que han deixat de perdre diners, i insisteixen que cal aplicar eines per impedir les pràctiques deslleials en política de preus. En declaracions a COPE Andorra-AD Ràdio.



Anunciava el ministre Camp una estimació d’un increment d’entre un 3% un 4% de visitants el 2016, hi estan d’acord?

No hi ha hagut gaire diferència entre el 2016 i el 2015, simplement s’ha confirmat l’estabilització. No podem dir que ha sigut un any molt millor, ha sigut una mica millor. És a dir, s’estan consolidant les xifres, potser anem a millor però no podem dir que hem doblat

