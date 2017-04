Es busquen idees

Actualitzada 27/04/2017 a les 06:34

La intenció de la corporació és lloable: rentar la cara a una zona cèntrica, que esdevé una de les entrades al centre històric de la parròquia. No obstant això, el projecte és un gran interrogant perquè la majoria comunal no té cap proposta: sorgirà d’un concurs d’idees que s’ha de convocar properament. L’únic que va avançar Conxita Marsol és que el tram del carrer Doctor Vilanova comprès entre les rotondes de Prada Casadet i del Govern s’ampliarà gràcies a la cessió urbanística de la família Vinyes –feta d’avançat ja que els propietaris no tenen ara per ara cap intenció de tirar endavant cap projecte– i que es farà per poder construir voreres més àmplies i, per tant, guanyar espai per als vianants. Respecte al que es construirà a la zona de més de 2.500 metres quadrats que obté el comú de l’aparcament d’autobusos actual el que demana l’equip de govern de la capital és que sigui quelcom modern, original, valent o atractiu, per citar algun dels adjectius que es van donar ahir a la presentació. Una proposta que ha de significar una millora per a una de les portes d’entrada al centre de la parròquia i que cridi l’atenció des de l’avinguda Tarragona. Ni hi ha una proposta desenvolupada ni el comú tampoc té una idea preconcebuda del pressupost a destinar, malgrat que sí que té clars els terminis: l’objectiu és executar l’obra durant el 2018. La cessió urbanística obtinguda per la corporació és clarament una oportunitat per desenvolupar un rentat de cara en una zona cèntrica i molt transitada perquè efectivament és un punt d’entrada al centre de la parròquia, però a hores d’ara és una proposta que no està ni mínimament desenvolupada, per la qual cosa és impossible valorar-la. També es plantegen alguns dubtes, com ara l’aposta per guanyar espai per als vianants i millorar l’accés fins al nucli històric: el tram del carrer Doctor Vilanova ampliable és reduït i fins al nucli històric encara queda un tros de trajecte. És cert que hi ha els aparcaments verticals i els ascensors per accedir fins a la plaça del Poble i la del Consell General, i que aquesta interconnexió es pot potenciar. És evident que les portes d’entrada a la capital no són les més dignes i els concursos d’idees són una bona fórmula, però el comú hauria de tenir alguna idea del que vol, si més no del que s’hi vol gastar.