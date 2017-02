Plans de l'heliport

Jordi Torres va presentar ahir als parlamentaris la planificació prevista per fer realitat que Andorra pugui tenir un heliport operatiu a finals del 2018, per al qual després de molts projectes s’ha trobat el terreny idoni al costat de Feda

Actualitzada 03/02/2017 a les 06:56

La construcció de l’heliport nacional és una de les mancances en infraestructura que de manera recurrent ha anat cobrant protagonisme. Hi ha hagut unanimitat que és necessari, però històricament s’ha arrossegat el dossier sense que cap Govern hagi estat capaç de fer-lo realitat. Totes les ubicacions que successivament s’han escollit i tots els estudis que s’han encarregat han quedat frustrats. De vegades per la indefinició de la proposta que no s’ha acabat de concretar i en les dues últimes ocasions, quan s’havia triat la parcel·la definitiva, perquè el rebuig ciutadà ha obligat els polítics a fer-se enrere i abandonar la idea plantejada tant per fer-ho al Patapou com per fer-ho a la Comella. Les incerteses sembla que, per fi, s’han acabat. El Govern està decidit a tirar endavant l’equipament. No s’ha trobat oposició veïnal a construir-lo a Encamp en un terreny proper a la sortida del túnel de les Dos Valires, i la planificació del projecte està avançant sense més entrebancs que acabar d’assignar els 5 milions que costarà i començar les obres quan acabi el procés administratiu. El ministre d’Ordenament Territorial va donar ahir suficients detalls sobre l’heliport com per confiar que no hi haurà canvi de plans i que la infraestructura aèria estarà operativa a finals de l’any vinent, tal com anunciava Jordi Torres al Consell General. Caldrà que no es dilatin els terminis previstos per tancar el conveni amb el comú, desenvolupar el pla especial i licitar la redacció del projecte i que en els informes pendents no sorgeixen inconvenients que obliguin a fer moltes modificacions. Quan l’equipament estigui en funcionament es cobrirà un buit en les comunicacions del Principat perquè permetrà disposar d’un sistema de transport molt més ràpid per desplaçar-se a les ciutats més importants de l’entorn. Sobretot en viatges vinculats al món dels negocis, perquè un argument constant per reivindicar l’heliport ha estat la demanda d’empresaris que reclamaven poder venir a Andorra per aquesta via. L’oferta de vols no estarà a l’abast de bona part de la població, però serà una alternativa més per fer atractiva la destinació per a empresaris i turistes i és necessari poder tenir-la. I el dia que comencin a volar els helicòpters es tancarà un dossier que ha passat de Govern en Govern i obrir una nova porta en la modernització del país.

#1 Toni

(03/02/17 08:44)