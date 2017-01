Tràmit ignorat

El Govern no està aplicant els controls que suposaria que els transportistes forans fessin l’autorització prèvia per portar mercaderia al Principat, perquè tot i que s’ha fixat per llei ningú demana que es porti la documentació

Els transportistes estrangers tenen l’obligació de sol·licitar una autorització prèvia per portar mercaderia a Andor­ra. Una documentació que teòricament s’ha de demanar abans que el vehicle travessi la frontera però que les empreses nacionals critiquen que per ara l’administració està ignorant i es queixen que representa un greuge comparatiu. Ho és perquè es tracta d’un tràmit que els transportistes andorrans han de complimentar amb antelació a fer el viatge per carregar o descarregar més enllà del territori nacional, i suposa a més que l’administració no està vetllant pel compliment de la legalitat vigent. No vol dir que els camions estrangers estiguin portant il·legalment la mercaderia, però s’està fent sense complir un dels requisits exigibles i per tant s’està deixant d’implementar un sistema de control que es va fixar per llei i que s’hauria de portar a la pràctica. No és la primera vegada que l’Associació de Transportistes de Mercaderies planteja la queixa, però la resposta que va donar el Govern arran de l’anterior reclamació no s’ha fet realitat. Es va anunciar que s’informaria els xòfers de vehicles estrangers que hi hauria sancions a partir de l’octubre si no es duia l’autorització prèvia, però el col·lectiu es queixa que no s’està fent ni una cosa ni l’altra. Ni es demana el permís ni evidentment es multa ningú. Tots els terminis de pròr­roga per permetre que les empreses s’adaptessin a la nova legislació s’han superat i caldria, com reclamen els transportistes, que s’exercís la tasca de vigilància per part de qui sigui competent. Una incògnita que segons el col·lectiu està generant confusió perquè no és clar si la tasca cor­respon als agents de policia, als de duana o al departament de Transports. Si és clar, però, que s’ha de complir perquè hi hagi certa reciprocitat respecte a la burocràcia administrativa que les empreses del Principat han de complimentar per accedir a d’altres mercats. Reclamar la documentació que marca la llei té a més un component de seriositat de les institucions nacionals important, perquè si s’ha informat que és obligatori el permís i no es demana queda en evidència la formalitat de l’administració envers els estrangers. El document no suposa cap trava, perquè és gratuït, però és una eina de control que s’ha de demanar o del contrari no haver-lo establert com a exigència.