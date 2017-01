Augments desmesurats

Aparcar en qualsevol dels pàrquings horitzontals de la capital és des de l’inici de l’any força més car, amb un augment del preu de l’hora d’un 56%. És un dels preus públics que el comú ha incrementat per a aquest any

Actualitzada 11/01/2017 a les 21:30

Una hora en qualsevol dels aparcaments horitzontals amb barrera d’Andorra la Vella costa 1,80 euros, 65 cèntims més del que costava el 2016. Un augment més que notable del 56% aprovat per la majoria comunal, que per al 2017 també ha validat l’increment del preu de l’abonament del centre esportiu dels Serradells, de l’aigua o de les escoles bressol. La corporació argumenta que en el cas dels pàrquings hi ha l’opció per als usuaris d’usar la targeta PK, que abarateix força el preu. No obstant això, també s’han apujat les tarifes reduïdes, passant de 0,45 a 0,80 euros. L’augment és, si més no, discutible pel que suposa per a les butxaques dels ciutadans. La corporació no pot obviar quin era el punt de partida i que un augment d’aquesta envergadura suposa un cop per a les butxaques de molts usuaris que han d’usar el cotxe per desplaçar-se per a activitats tan quotidianes com anar a treballar, en un país en què el transport públic té mancances per convertir-se en una alternativa. Agreujat, a més, per la desaparició de zones blaves d’aparcament a llocs com Prada Ramon que obliguen a fer ús dels aparcaments amb barrera. És indiscutible que el comú necessita recaptar per fer front als serveis que ofereix i a les inversions que necessita la parròquia, però el que es posa en dubte és que l’alternativa per augmentar la recaptació sigui aquesta i no s’esmercin més esforços, per exemple, a frenar la despesa corrent de l’administració. Els visitants també en surten perjudicats, ja que majoritàriament arriben al país en cotxe i es beneficiaven de l’avantatge competitiu de com de relativament econòmic era estacionar a la capital en comparació amb d’altres ciutats turístiques. També s’ha aprovat un augment de prop del 25% en l’abonament dels Serradells, arribant a equiparar-se la quota completa –amb activitats dirigides– a la tarifa que pot oferir un equipament privat. És posa en qüestió el concepte de servei públic de la instal·lació. La majoria comunal ha estat hàbil en el sentit que ha aprovat aquestes mesures certament impopulars a l’inici del mandat i, per tant, poc els ha de perjudicar quant a rèdits electorals. No obstant això, l’equip liderat per Conxita Marsol hauria de replantejar-se si és de justícia imposar un augment de preus públics que afecten el ciutadà corrent.