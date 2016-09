Despesa pública creixent

L’informe sobre la liquidació dels comptes del sector públic de l’any passat indica que s’ha augmentat un 10% en tan sols un any. El percentatge s’elevaria dins el 26% si s’incorporessin les despeses financeres relacionades amb el deute de l’Estat.

Actualitzada 15/09/2016 a les 21:56

El creixement de la despesa pública del 2015 és preocupant perquè l’increment d’un deu per cent en un sol any és molt alt. Dels 94 milions d’euros en què ha augmentat la despesa dels diferents organisme públics, Govern s’endú la part principal perquè no només va augmentar el que gasta en un 7,2% (25 milions més) sinó que va agafar vint milions d’euros d’Andorra Telecom per tapar dèficit. Comptada i debatuda l’anàlisi de les dades ens deixa que el sector públic es gasta mil milions d’euros i que en un sol any s’ha passat dels nou-cents als mil. Perquè a diferència del sector privat, el públic continua amb el descontrol històric que ni tan sols la crisi ha pogut modificar. No existeix una optimització dels serveis i del personal ni una real contenció de la despesa. L’increment és força generalitzat i especialment cridaner en comuns com Encamp i Canillo que ha augmentat el que gasten en un 18 i un 15% respectivament. Un element que crida l’atenció és la pujada d’aproximadament 1,5 milions en la despesa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). Després de totes les promeses que es van fer respecte al fet que a l’exercici del 2015 s’aplicaria una voluntat real de contenció de la despesa, les xifres mostren que un cop més el SAAS estava en la mateixa línia de descontrol que en exercicis anteriors. Analitzant un a un tots els integrants del llistat d’organismes públics es pot arribar a la conclusió que l’increment és generalitzat. La pujada en parapúbliques com FEDA o Andorra Telecom és menys preocupant perquè es tracta d’organismes capaços de recaptar i que han d’anar fent inversió. Però tan Govern com els comuns (excepte el d’Ordino) o la CASS estan en una línia ascendent. A major despesa pública més problemes pressupostaris un cop Govern ja està apropant-se al nivell màxim raonable de càrrega impositiva. Vista la limitada capacitat per obtenir nous ingressos, i fins i tot el risc que corren alguns a mig termini (com el tabac), seria bo que tots els organismes del sector públic tinguessin clar que ja estan a mil milions d’euros de despesa i que s’ha acabat el marge. Perquè aquest creixement exponencial a gastar gairebé va començar amb la fase final dels governs de Marc Forné. I d’això no en fa tants anys.