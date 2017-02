Escenari d'estrelles o estrellat?

Alguns obstacles frenen l'acollida al país d'artistes de primera fila internacional

Tina Turner, Miles Davis, B.B. King, Bob Dylan, Elton John... són alguns dels artistes internacionals que han desfilat pel Principat. Nits d’estrelles la majoria, però també alguna d’estrellada. I és que no sempre les actuacions d’aquests músics de primera fila, que venen en comptagotes, han tingut la rebuda del públic que s’esperava. Si parlem de beneficis econòmics, podem afirmar que algunes han estat autèntics fiascos. Per què? És Andorra un bon escenari per acollir aquest tipus d’espectacles? Quins són els obstacles als quals el país ha de fer front? I els reptes de futur? Anem a pams. La primera qüestió