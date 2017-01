Dels ni-ni als sí-sí

El volum de joves que estudien i treballen alhora va en augment al país. Els centres educatius han vist que cal adaptar l’horari lectiu al món laboral

Organitzar-se bé per quadrar horaris, tenir les coses clares, ser molt responsable per portar-ho tot en ordre i al dia i aprofitar per gaudir del poc temps lliure que queda per a l’oci. Així és com es dibuixa el dia a dia dels joves sí-sí, els que combinen estudis i feina de manera simultània, i que formen part d’un grup que a Andorra amb el temps va fent-se més gran. Són l’altra cara de la moneda dels anomenats ni-ni, un terme que ha suposat una taca per al col·lectiu jove i que es refereix a aquells inactius que ni estudien