30 anys remenant

L’escudella de Sant Antoni d’Encamp bufa espelmes: avui fa tres dècades que la Unió Profoment i Turisme la va posar en marxa. Un gran remei contra el fred

Amb calderes cedides per cases pairals de la parròquia (Casa Areny, Cal Joanantoni i Cal Jaumet), que les tenien per fer la matança del porc, va fer xup-xup la primera escudella de Sant Antoni d’Encamp a la plaça del Consell General. La iniciativa, que tot just avui celebra trenta anys, va sorgir de la Unió Profoment i Turisme d’Encamp (UPTE) en una reunió en què la Mercè Garcia, membre de la junta d’aquell moment, va posar la idea sobre la taula. Per què no es feia una escudellada popular per celebrar el dia del patró dels animals com ja es