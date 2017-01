Autora d'una 'animalada'

Belén Hermoso és propietària d’una perruqueria canina

Hi ha gent que emprèn quan es queda sense feina, i una minoria que ho fa quan en té, perquè vol o necessita un canvi a la vida. La Belén Hermoso forma part d’aquest grup més reduït de valents que decideixen perseguir el seu somni encara que això comporti assumir riscos. Quan va deixar la seva feina com a tècnica de laboratori (feia uns vuit anys que s’hi dedicava) i formar-se per tal d’obrir una residència d’animals, molts la van titllar de “boja”. “Em deien que trepitgés de peus a terra”, comenta. Tot i els pocs ànims, ella ho tenia