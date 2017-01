L'art que dansa i actua per les venes

El cap de Política Lingüistica i conseller d’Encamp pel Partit Socialdemòcrata, Joan Sans, gaudeix del teatre i el ball des de ben jove

El teatre i la dansa són les dues passions que acompanyen des de fa anys Joan Sans. El ball, a través de l’esbart, on participa des de fa 27 anys; i la interpretació, des de l’època universitària. Dels escenaris teatrals en recorda amb especial afecte l’obra Frens, codirigida per Alfons Casal i Joan Hernández, i de la qual guarda “molt bon record” perquè era com picar l’ullet a les sit-coms, i la posada en marxa, juntament amb altres companys, del grup Lapsus Teatre. “És un projecte del qual estic molt satisfet”, assenyala.