Cyril Despres: un paio normal

Un perfil al pilot resident, corredor del Dakar, Cyril Despres

A Cyril Despres (Fontainebleau, 1974) difícilment se’l veurà sense que hi hagi una moto en les proximitats. Fins i tot el temps lliure, el dedicat a la família, potser el passarà fent randonnée o esquí, però per tornar de seguida a agafar els estris i embrutar-se de greix. Com a molt, confessa, li agrada el bricolatge. Novament costa de veure’l amb eines a la mà. “Faig una vida normal”, insisteix a repetir. Sempre que no està en competició, és un paio normal, amb una família normal i un dia a dia normal. Així que “normal” és el concepte que més repeteix