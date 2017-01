Ramon Sàrries: treballar la terra

Un perfil del mossèn Sàrries, l'arxipreste de les Valls d’Andorra

Ramon Sàr­ries, mossèn Sàrries, arxipreste de les Valls d’Andorra ens l’hem de representar en els seus anys de joventut conduint un tractor, una recol·lectora, “pencant com un lladre”, que diu ell mateix, a les terres de la masia familiar, el mas d’en Porta, a deu quilòmetres de Guissona. Fill de pagès i el petit de quatre germans –l’hereu, l’enginyer, l’educador i el mossèn, per aquest ordre–, els seus estius van estar sempre dedicats a la feina a la terra. A suar-la, però també a gaudir-la. Plaer absolutament terrenal. Com –confessa– un bon plat de patates fregides amb dos ous, una