Joan Ganyet: 'Homus pirinenc'

Un perfil de l'exparlamentari, senador i exalcalde de la Seu d'Urgell, Joan Ganyet

A cal Benet de la Seu (o cal Benet de Gósol) feia olor de pomes, de les pomes de l’hort de sota Palacio. I en aquella casa perfumada, aixecada el 1700 i on les generacions s’han succeït per la línia femenina –les dones romanien, amb homes importats– va transcórrer la infantesa de Joan Ganyet i els cinc germans. Hi havia el paller on jugaven i una planta baixa amb entrada pel carrer Escorxadors que, ocupada per llogaters, allotjava unes quantes vaques i un llustrós cavall negre que s’enganxava al majestuós carro dels morts. Hi havia també una antiga era, on es