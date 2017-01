De quan va venir l'euro

Fa quinze anys, el 2 de gener del 2002, l’euro s’implantava al Principat substituint el franc francès i la pesseta. La seva arribada va provocar un arrodoniment a l’alça dels preus i la inflació

Va haver-hi un dia que semblava que s’anava a acabar el món. Llargues cues a les entitats bancàries, gent al supermercats i botigues amb calculadores i taules impreses per calcular... El que estava passant no era una altra cosa que l’entrada de l’euro. El 2 de gener del 2002, els andorrans van canviar l’última part de l’expressió popular any nou, vida nova, per moneda nova. D’allò ja en fa quinze anys i ara molts, sobretot els més joves, gairebé ni se’n recorden.



Segurament els qui tenen més gravada a la memòria la implantació de l’euro són els qui en aquell moment