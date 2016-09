Paisatge de misteri

Actualitzada 01/09/2016 a les 21:15

UBICACIÓ: Arinsal.

DURADA: 6 h 30’/ 7 h.

DES. POSITIU: uns 1.350 m.

ÈPOCA ACONSELLADA: de primers de juliol a final d’octubre.

DIFICULTAT: alguns trams són força aeris. Fort desnivell.

MATERIAL: bastons. Casc recomanable.

Aquest indret reuneix les muntanyes més alpines, altes i atractives d'Andorra. Només cal esmentar noms com la Roca Entravessada, el pic de Baiau, el pic del Comapedrosa, el pic del Pla dels Estanys, o el propi Medacorba, per fer volar la imaginació i poder somiar muntanyes i cims. Una excursió preciosa que ens permetrà conèixer uns estanys molt bonics i que culminarem amb l’ascensió al pic de Medacorba, la sisena muntanya més alta del país i fronterera amb tres països, un fet gairebé únic als Pirineus. Racó misteriós i paisatge fabulós envoltat de muntanyes salvatges.Començarem l’ascensió al final de la carretera asfaltada (1.557 m) al capdamunt del poble d’Arinsal. De fet, aquest punt d’inici és comú amb l’itinerari que ens portarà al Comapedrosa. Agafarem la pista (marques del GR 11) i la seguirem generalment en sentit nord-oest, amb fort pendent al principi i després força més planera, fins que arribarem al trencall (15’). Seguirem pel camí de la dreta, passarem per les Bordes de Coruvilla i finalment arribarem al Pla de l’Estany (1 h), un dels llocs més bonics d’Andorra. A l’esquerra veurem l’acollidor refugi del Pla de l’Estany. Les vistes són fantàstiques.Continuarem pujant primer suaument en sentit nord-est i després nord, seguint un camí estret però ben fressat (marques del GR 11 i GRP), que de mica en mica va guanyant pendent. Ens situarem sota l’altiu pic del Pla de l’Estany, i tot seguit girarem cap a l’esquerra per realitzar una llarga diagonal ascendent fins que ens situarem a pocs metres sota els estanys, on el terreny s’eixampla de nou. Vistes magnífiques sobre el Pla de l’Estany i els voltants.Sense cap dificultat arribarem als estanys Forcats (2.635 m) (2 h 40’). Abans, però, deixarem de banda el petit refugi. Hi ha tres estanys, i els dos primers són els més grans i són gairebé bessons. Davant nostre a l’esquerra hi ha la fabulosa roca Entravessada, que és la segona muntanya més alta d’Andorra, mentre que a la dreta es veu, menys imponent, el pic de Medacorba. Continuarem pujant per un bon camí fins a la propera collada dels estanys Forcats (2.743 m) (3 h 05’), pas fronterer amb les altes valls del Pallars. Una mica abans d’arribar al coll descobrirem a mà dreta el tercer dels estanys Forcats, per a mi, el més bonic, ja que es troba en una mena de terrassa allargada. La collada és força ampla i a l’altra banda descobrirem els estanys de Baiau. L’ascensió al Medacorba es pot combinar amb la pujada a la Roca Entravessada (2.927 m), tècnicament més difícil.De la collada dels estanys Forcats girarem a la dreta, pujant en sentit nord, seguint les fites que ens ajudaran a seguir el bon camí. El terreny és força dret però tot i així no ofereix dificultats de més de Iº. La part alta està formada per grans llastres (terreny descompost) i és molt important seguir les marques de les fites, ja que el camí és gairebé inexistent. Finalment arribarem a l’allargat i aeri cim del Medacorba (2.906 m) (4 h 10’). Paisatge impressionant en totes direccions.El descens el farem pel mateix itinerari. Cal preveure 2 h 15’.CARTOGRAFIAAndorra. Les 30 millors ascensions i excursions (Editorial Piolet) és el títol del nou lilbre de l’alpinista i escriptor Carles Gel, que proposa un seguit d’itineraris per als amants de les muntanyes del país, acompanyats d’un complet mapa amb els pics andorrans.