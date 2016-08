Actualitzada 22/08/2016 a les 09:33

UBICACIÓ: Port de Cabús.

DURADA: 4 h 30’/ 4 h 50’

DES. POSITIU: prop de 875 m.

ÈPOCA ACONSELLADA: de finals de juny a primers de novembre.

DIFICULTAT: cap.

MATERIAL: bastons.

A cavall d’Andor­ra, l’Alt Urgell i del Pallars Sobirà existeix un itinerari magnífic que s’endinsa en un paisatge que sembla tret d’algun conte mitològic. La ruta dels Isards transcorre en un paratge de racons bucòlics on el temps es va aturar fa molts anys. La veïna Alta Vall de Tor és força solitària i a la vegada terriblement bonica i encisadora, un indret que guarda gelosament el paisatge que el va veure néixer. Itinerari ple de contrastos, es camina per carenes, a vegades crestes estretes, uns quants cims i, finalment, una vall. Del port de Cabús (2.306 m) ens dirigirem en sentit sud-est primer, i tot seguit sud-oest, remuntant la carena estreta per un bon camí que, en poca estona ens portarà al pic de Setúria (2.522 m) (30’). Vistes precioses sobre les muntanyes de Pal i la Vall Ferrera. A continuació, davallarem una mica generalment en sentit sud-oest fins que arribarem al punt més baix de la cresta. Tot seguit, a través d’un bon camí pujarem per l’ampla carena fins que arribarem al pic dels llacs nord o pic de la Bassera (2.696 m) (55’). La muntanya té dos altres cims, el Central (2.700 m) és ben a prop, a menys de cinc minuts. Per unes hores deixem el territori andorrà. Per assolir el pic sud cal remuntar una cresta més rocosa i aèria, fins i tot davallar una mica i tot seguit superar petites dificultats de Iº fins al pic dels llacs sud (2.710 m) (1 h 15’). La panoràmica és al·lucinant! Davant nostre destaca la impressionant torre de Cabús, que sembla més difícil del que realment és. Davallarem per la cresta contrària, en un descens fàcil i assolirem un collet on hi ha un petit bivac. Després d’assolir un cim sense nom (2.650 m), farem un curt descens fins a arribar a una petita bretxa (algunes dificultats de Iº). Ens enlairarem per la cresta en sentit sud-oest, pujant per un terreny força dret però que no ofereix cap dificultat si seguim correctament en senderó. Ràpidament ens situem a la cresta del cim, més herbada i ampla. Sense més, arribarem a la Torre de Cabús (2.780 m) (2 h 20’), cim arrodonit on hi ha una torre de pedres. És el punt més alt de l’itinerari. Tot seguit ens dirigirem en sentit sud-oest primer i oest després, baixant per una carena ampla. En pocs minuts assolirem el punt més baix carena (2.677 m) i aprofitarem que hi som per pujar al cim del Bassiets (2.759 m) (2 h 45’), un cim pallarès desconegut. Tornarem a la cota més baixa de la carena i girarem a l’esquerra (nord), davallant per un terreny gairebé sempre d’herba fins que arribarem al llit de la vall, l’anomenat Circ de Borgs (3 h 30’). Ja durant la baixada començarem a veure isards, i quan siguem a baix encara més. És el seu petit paradís! El Circ de Borgs és un racó completament verge. A continuació ens dirigirem en sentit nord-est, per un terreny molt planer i passarem pel costat de dos estanyols de petites dimensions. Sol haver-hi cavalls. Cal destacar els vessants verticals que hi ha a la dreta. Cap al final de la vall trobarem un camí força ben fressat. El seguirem fins al port de Cabús (4 h 30’), punt d’inici i final de la ruta.CARTOGRAFIAAndorra. Les 30 millors ascensions i excursions (Editorial Piolet) és el títol del nou mapa-guia de l’alpinista i escriptor Carles Gel, que proposa un seguit d’itineraris per als amants de les muntanyes del país, acompanyats d’un mapa complet amb els pics andorrans.