Un de boig i l'altre, no tant

Van ser dos mons paral·lels, els de Salvador Dalí i Joan Ponç, amb alguns punts de contacte: la bogeria (pura aparença en Dalí, realitat en Ponç), la fidelitat al seu estil, ser dos bastions contra l’abstracció, Cadaqués... Es tornen a trobar a Art Areté, fins al juliol.

La galeria, inaugurada ara fa un any, proposa un recorregut cronològic i temàtic per l’obra del surrealista més cèlebre i el (sovint encara fosc) creador del surrealisme màgic. Esquisse Leda atòmica, oli sobre fusta precursor d’una de les teles més conegudes de Dalí, inicia el relat. “Fixeu-vos que no és un esbós, sinó una obra perfectament acabada, mireu els detalls, l’anell per exemple”, apunta el col·leccionista Blas Gómez, qui està al darrere d’Art Areté, amb Isabel Rodríguez Ferrer. Aquesta Leda és propietat seva, com bona part de les peces del fons de la sala. L’exposa formant part d’una terna representativa