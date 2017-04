La Fundació ONCA presenta 'Les estrelles de Mozart, el segon espectacle del projecte educatiu

Es tracta d’un espectacle i una audició musical sobre la vida i l’obra de Mozart, amb música interpretada en directe a càrrec de Xavi Alós



El Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, patrons de la Fundació ONCA, continuen amb el projecte educatiu que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família. El 6 de maig, a les 17 hores, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, serà el torn de la segona proposta de la temporada, amb 'Les estrelles de Mozart', de La Maquineta Produccions, que per quart any consecutiu hi participa amb una de les seves activitats.



Es tracta d’un espectacle i una audició musical sobre la vida i l’obra de Mozart, amb música interpretada en directe a càrrec de Xavi Alós. La Reina de la Nit, interpretada per Susanna Barranco, no recorda de quina òpera ha sortit. Alguns personatges de les seves òperes, com Fígaro, Don Giovanni, Papageno i el mateix Mozart -convertits en titelles- l’ajudaran a endevinar-ho. El concert està recomanat per a infants de 5 a 8 anys.



Segons Susanna Barranco, directora, coreògrafa i intèrpret de la companyia, “aquest concert vol mostrar com es relaciona la vida i l’obra d’un creador, per fer conèixer els fets fonamentals del personatge històric tot descobrint la seva personalitat i fer gaudir els més petits de les peces clàssiques”.



Tots els concerts presentats per la companyia treballen diferents continguts musicals, i en aquest cas, el públic podrà reconèixer l’harmonia i la dissonància, la partitura musical, així com alguns instruments musicals de l’orquestra: el violí, la flauta, el clavecí i el piano. D’altra banda, segons Barranco, “els assistents gaudiran de l’òpera i dels seus personatges per mostrar i fer viure el component emocional i fortament expressiu de què és capaç la música”. La companyia també ha presentat al país 'La capsa de les llavors', 'El batec del bosc' i 'La Cecília s’ha despertat'.



Les entrades del segon espectacle ja es poden adquirir a partir d'aquest dilluns a www.onca.ad, a 3 euros per localitat (venda anticipada) i a 5 euros el dia del concert.