Les actuacions de les bandes que participen en la segona edició del Walking Street Music, dins el SaxFest, reuneix centenars de turistes i vianants a la plaça de la Rotonda de la capital al ritme de les bandes més divertides del concurs de xarangues.

La música i el saxo van ser els grans protagonistes ahir, a la plaça de la Rotonda de la capital, quan a les 12.30 hores va arrencar la segona edició del concurs Walking Street Music dins de la cinquena edició del SaxFest, el festival de saxo d’Andorra. Centenars de turistes i vianants, sorpresos per l’esclat de música es van aturar a veure què passava i ja no va poder marxar. Les actuacions de les bandes, acompanyades per una forta dosi d’humor interpretatiu, van atrapar el públic improvisat, que reconeixia cada cançó que tocaven els músics i fins i tot participava