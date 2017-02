Les escultures de Toni Cruz 'peixen' a l'entrada a la Seu

Un conjunt de 23 escultures metàl·liques de peu forcat, format per vaques, cabres, ovelles, lleteres i formatges, i realitzades per Toni Cruz, es van instal·lar a la nova rotonda de l’entrada de la Seu d’Urgell, davant del polígon de Lleteries. Una cessió gratuïta del creador a l’ajuntament alturgellenc per un termini de deu anys.

La ubicació de les peces té un doble objectiu: fer un homenatge al món del formatge –producte agroalimentari i gastronòmic cabdal a la capital alturgellenca– i presentar la Seu com a capital del formatge, tot aprofitant que aquest tram de la carretera N-260, una de les entrades