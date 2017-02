Gelabert diu que Andorra Lírica volia 250.000 euros

La titular de Cultura respon a les crítiques per la no-implicació del ministeri en la temporada d’òpera

Actualitzada 03/02/2017 a les 10:16

La ministra de Cultura, Olga Gelabert, va respondre als comentaris de la impulsora de l’associació Andorra Lírica, Jonaina Salvador, sobre l’absència d’implicació del departament en la temporada d’òpera. Segons Gelabert van rebre una sol·licitud de subvenció cultural el 2016, però la quantitat demanada era molt elevada, 250.000 euros, mentre que els últims anys només hi havia destinada una partida de 100.000 euros aproximadament a repartir entre tots els projectes presentats. A banda, va puntualitzar Gelabert, bona part dels diners demanats estaven destinats a pagar els sous dels artistes implicats en el projecte, una finalitat per als diners atorgats que les subvencions culturals no contemplen, va recordar. En cas que ho facin aquest exercici, el ministeri valorarà la candidatura, va precisar Gelabert. acadèmia del cine La ministra també es va manifestar sobre la polèmica sorgida al voltant de la creació d’una acadèmia del cine a Andorra, apuntant que el Govern “mai no li va donar el suport, que tampoc van demanar, així que no hem fet cap pas enrere”, i tot i que li sembla “una bona iniciativa” a priori, també van veure posteriorment que “no aglutina tot el sector”. Gelabert va considerar que “ja que no hi ha indústria cinematogràfica a Andorra, primer hauríem de donar les eines perquè hi sigui, i després, crear l’acadèmia”. Per això han fet un “pas enrere”.