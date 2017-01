Del 14 al 18 de febrer tindrà lloc la cinquena edició del festival

El Festival Ull-Nu creix en activitats paral·leles i porta personalitats destacades del sector El cònsol menor d'Andorra la Vella, Marc Pons, el director del Festival Ull-Nu, Hèctor Mas, i el responsable de comunicació del festival, Jonathan Fernández, presenten la programació. C.G.

Actualitzada 24/01/2017 a les 13:38

Del 14 al 18 de febrer tindrà lloc una nova edició del Festival Ull-Nu, la cinquena, que té com a objectiu esdevenir una plataforma per als joves creadors audiovisuals dels Pirineus, així com una trobada d'experiències entre aquests. Durant aquests cinc dies es projectaran els 30 curts finalistes, seleccionats d'entre els més de 400 que s'hi han presentat, i que estan repartits en cinc categories: animació, documental, videoart, ficció i videoclip. Entre aquests finalistes hi ha dos propostes andorranes, els videoarts de Susanna Ferran i de Jessone Morillon, a banda que ha crescut el nombre d'obres franceses, tal com ha destacat el director del festival, Hèctor Mas.



Però a banda de la projecció dels curtmetratges, les votacions del jurat i del públic (aquest any com a novetat es faran 'online') i els premis de 800 euros per als guanyadors, el festival aspira a ser alguna cosa més. Sobretot després que l'any passat se signés un conveni entre el Govern, el Comú d'Andorra la Vella i el propi Ull-Nu, perquè aquest caminés per si sol sense tutela, únicament amb col·laboracions. "Busquem la professionalització del festival", ha destacat Mas, que també ha explicat que aquest any s'ha arribat al màxim pel que fa a la programació, tenint en compte "la dificultat que suposa aixecar un festival professional amb gent que no s'hi dedica a 100%" perquè té altres compromisos laborals.



D'entre les propostes paral·leles a la projecció dels finalistes, el responsable de comunicació del festival, Jonathan Fernández, ha destacat l'Aquacine, una activitat que tindrà lloc a la llacuna central de Caldea i on els assistents, asseguts en butaques dins de l'aigua, podran gaudir del mític film 'Tiburón'. Una altra proposta és la xerrada que oferirà el redactor del programa 'Salvados' Santi González, en la que serà la primera vegada en tota la història del festival que es dona cabuda a un programa televisiu.



Per la seva part, Mas ha volgut destacar la nova 'Secció professional' dirigida als participants del festival però també a d’altres joves realitzadors. Constarà d'una taula rodona amb experts del sector, on s'abordaran les possibilitats a l'hora de fer front a un projecte de llargmetratge. A més, "l'activitat estrella" d'aquesta edició és la xerrada de David Martí i Montse Ribé, socis de DDT Efectos Especiales, especialistes en maquillatge i guanyadors d'un Oscar pel seu treball a 'El Laberinto del fauno'. Recentment han treballat a 'Un monstruo viene a verme'.



Per acabar, el mateix dissabte de l'entrega de premis s'ha convidat a dos membres de l'empresa Playground, els quals parlaran sobre el seu innovador format vídeo que ha revolucionat les xarxes socials.



Durant la presentació de la programació d'Ull-Nu que ha tingut lloc avui hi ha estat present també el cònsol menor d'Andorra la Vella, Marc Pons, molt vinculat a aquest projecte tenint en compte que el Comú el va veure néixer l'any 2005, quan "un grup de creadors audiovisuals van agrupar-se" i van presentar la seva proposta al Servei de Joventut del consistori. "Han passat 12 anys", i durant aquest temps "molts nervis, esforç i tenacitat", ha destacat.