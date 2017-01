“Sovint faig caricatura literària, però de venjança, cap ni una”

Amb ‘Perdut i altres històries de les Valls’ s’endinsa en el territori de ficció. però sense deixar del tot de banda el periodisme, que és font per a situacions i personatges

Diu Robert Pastor (València, 1945) que des que es va jubilar hi ha una situació en particular que odia –o si més no tem–, aquella que comença amb la frase “ara que tens temps”: sol ser el preàmbul perquè algú li encolomi alguna tasca. Així que acaba estant més enfeinat que quan –en som testimonis– es passava tretze hores al Diari. Perquè ell també s’ho fa sol, això d’enfeinar-se. Ara acaba de treure a la llum Perdut i altres històries de les Valls (Anem Editors), un llibre de relats que deixa entreveure situacions i personatges reals, amagats a la ficció.



Per