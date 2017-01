Cecilia Bartoli, Rufus Wainwright o Forever Tango, plats forts de la 23a Temporada de Música i Dansa

La programació abasteix gustos artístics variats perquè compta amb jazz, pop o tango

La 23a Temporada de Música i Dansa Andorra la Vella MoraBanc començarà el 24 de febrer amb l'actuació de l'estrella mundial del piano, Alexandre Tharaud, que oferirà un programa romàntic inspirat en compositors com Beethoven o Rachmaninoff. La segona proposta tindrà lloc el 3 de març amb l'actuació de Bad Boys of Dance, 'Rock de Ballet', “un nou tractament de la dansa clàssica”, segons ha explicat el director artístic del festival, Josep Maria Escribano. El públic podrà assistir a una proposta clàssica però amb música rock.



Un dels plats principals d'aquest cartell és la 'mezzosoprano' Cecilia Bartoli, que oferirà un viatge a través dels grans compositors italians, acompanyada pel pianista Sergio Ciomei. Durant la presentació de la temporada, Escribano l'ha qualificat de “prodigi de la naturalesa”. A més, han destacat que aquesta actuació compta amb el patrocini especial de Rolex, que oferirà ajuda econòmica per pagar el catxet de l'artista i un còctel abans de l'actuació.



La quarta actuació estarà protagonitzada per Forever Tango, una proposta “agosarada i diferent”, ja que són tangos de Brodway amb caràcter de musical, tot i que es tracta d'un espectacle de dansa protagonitzat per artistes argentins i un grup de músics que actuaran en directe a sobre de l'escenari. En aquest cas, Vasari oferirà la seva col·laboració, tot i que encara està per definir.



Finalment, tancarà la temporada el cantautor Rufus Wainwright el divendres 12 de maig. Es tracta d'una estrella del pop que allà on actua exhaureix les entrades el primer dia que es posen a la venda. És gendre del poeta recentment desaparegut Leonard Cohen, el que fa pensar que interpretarà alguns dels seus temes, tot i que el repertori encara és una incògnita.



Tot plegat, Escribano ho ha descrit com una programació molt variada, ja que compta amb jazz, pop o tango, i per tant “abasteix tots els gustos i preferències”. Un dels trets característics és el canvi d'horari, ja que tots els concerts començaran a les 20 hores, amb l'objectiu d'adaptar-se als horaris europeus. Com cada any, mitja hora abans tindrà lloc una xerrada per contextualitzar cadascuna de les actuacions, a càrrec del director artístic i d'altres col·laboradors. La directora general adjunta de Negoci Andorra, Gisela Villagordo, ha destacat la implicació de tots els col·laboradors per oferir un programa de qualitat, i ha recordat que ja estan a la venda els abonaments per tota la temporada per un preu de 140 euros, el que suposa un 20% menys que si es compren per separat. Les entrades individuals es posaran a la venda a partir de l'1 de febrer.



Per la seva banda, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha destacat aquesta programació com un important complement turístic i cultural, i ha explicat que aquest és el primer any que s'han de pagar els drets d'autor. Actualment els comuns treballen amb l'SDADV per definir les tarifes, i en aquest cas s'anirà liquidant concert per concert perquè les quantitats variaran depenent del tipus d'actuació i del taquillatge.



Pel que fa al Centre de Congressos, Marsol ha lamentat no poder garantir aquest espai per a l'any que ve, ja que actualment s'està treballant per redactar el plec de bases per l'externalització de l'explotació d'aquest espai. Tot i això ha insistit que es preveu que el Comú es reservi uns dies per poder utilitzar aquestes instal·lacions, i entre ells estarà la Temporada de Música i Dansa.



Per quart any consecutiu, la temporada comptarà amb el suport d'Andorra Turisme, que ofereix informació de tota la programació a la seva pàgina web. En aquest sentit, el gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha assegurat que la relació amb aquest esdeveniment està consolidada i confia que tingui el mateix èxit que els anys anteriors.