Escriure amb els budells

“Escribo lo que siento, si no algun día reviento.” Veloziraptors, un dels escassos exponents del rap al Principat, surten de nou a la palestra. Però amb ‘Líneas sucias’, que serà el tercer treball discogràfic, buscaran el públic tema a tema.

El caso es que vivía en Andorra en 2005 / cuando pillé ese bloc y canté bingo / descubriendo el rap.” A Líneas Sucias, el col·lectiu de rapers del país han optat per un format “sense líos”, diu Borís Anton (Maese Siven), és a dir, per no esperar a tenir un conjunt de temes, gravar-los i treure’ls ben empaquetats, com van fer amb els dos anteriors. “No val la pena complicar-nos i, a banda, ens resulta molt difícil, amb els nostres escassos mitjans”, reconeix. “A banda, si esperem a tenir els mitjans per fer un disc, la gent s’oblida de