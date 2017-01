Oci, negoci i realitat virtual

David Hidalgo està al bell mig d’Andorra quan puja al Fórmula 1 i dona gas a fons, fins estavellar-se. Cap problema, ningú ha patit ni una esgarrapada, ja que es tracta de realitat virtual: la de la sala de jocs que acaba de muntar, VR Experience Zone.

A Hidalgo, un informàtic que acaba d’entrar en la quarantena, això de la velocitat sempre l’ha tornat una mica boig. Per fer-se una idea: al seu cercle proper hi ha Albert Llovera. Però com a afició la Fórmula 1 i els ral·lis, més enllà de veure’ls a la tele, és inassequible. Una altra cosa és tenir bons coneixements tècnics i muntar-te a casa, amb paciència, simuladors propis. Això és el que va estar fent durant els últims deu anys com a activitat d’oci, a casa, per compartir amb els amics. Un dia es va il·luminar i va pensar, per què