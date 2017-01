Un recorregut fotogràfic pel Madriu ocuparà la sala de Govern Art al Roc

L’exposició, amb imatges d’Àlex Tena i Jaume Riba, obrirà les portes el pròxim dia 24

Àlex Tena i Jaume Riba, els dos autors de les imatges –i del documental sobre la vall presentat el 2014 que ara fructifica en aquesta mostra– opten per l’austeritat del blanc i negre per centrar-se en el que és essencial: les llums i les ombres, les formes i els moments. D’aquesta manera, expliquen els impulsors de la mostra, defineixen la vall com “un santuari, un espai de memòria i de pràctiques ancestrals”. El recorregut fotogràfic proposa dues mirades complementàries però ambdues centrades en un espai secular. Tena va formar part com a fotògraf de l’equip de la candidatura del Madriu