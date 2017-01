Segona i “coixa” Biennal de 'land art'

Amb un pressupost de 150.000 euros, un terç més curt que l’edició passada, el comissari retalla el programa paral·lel

Serà una segona edició de la Biennal de land art menys ambiciosa del que Pere Moles, comissari i impulsor de la iniciativa, volia, però ho serà, que no en tot moment ha estat clar. L’organització disposa de 150.000 euros: per ara, 50.000 menys que en la primera i molt per sota de les expectatives inicials, però Moles s’hi mostra conforme –“m’hauria agradat fer més, però no és per plorar, així que una mica coixa, però la farem”– i tirarà endavant amb una proposta reduïda a l’essencial, d’on ha caigut tota la programació paral·lela, però que tot i així exhibirà 45

#1 Prou galls dorats i paper wc

(12/01/17 08:18)