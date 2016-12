Govern aprova l'entorn de protecció de Meritxell, el primer limitat a vint metres

Com havia anunciat el ja excoordinador de l’àrea de Patrimoni Cultural Ricard de Deus, els santuaris de Meritxell serien els primers monuments on s’aplicarien els nous criteris per delimitar els entorns de protecció. Govern va aprovar ahir en consell de ministres el perímetre, ja limitat a un radi de vint metres al voltant dels edificis, com estipula la modificació del 2014 a la Llei del Patrimoni Cultural.

L’edicte inclou també la proposta al comú de Canillo amb els criteris arquitectònics i urbanístics que han de regir les intervencions al voltant dels dos monuments. Es tracta del primer entorn que s’havia de