S'obre el termini per a presentar curts al festival Ull Nu

L'organització pretén arribar als 300 participants

Actualitzada 14/09/2016 a les 14:02

La cinquena edició del festival Ull Nu ha engegat avui, amb la convocatòria per presentar curtmetratges, el termini de la qual s'estendrà del 14 de setembre al 18 de desembre d'enguany. L'Ull Nu o Festival Audiovisual de Joves Creadors dels Pirineus pretén arribar a les 300 obres participants. A més, l'organització vol apropar-se més al sector francès que en l'actualitat només aporta un 15% del total d'obres rebudes. Per aconseguir-ho, s'ha creat una web on enviar els treballs i s'establiran vincles amb un festival de Tolosa, on alguns membres de l'organització ja hi participen com a jurat. El concurs va destinat a tots aquells nascuts o residents al País Basc, Aragó, Navarra, Catalunya, el Llenguadoc-Rosselló, Migdia-Pirineus, Aquitània i Andorra, com en anys anteriors. A més, enguany també es mantenen les categories: ficció, documental, animació, videoart i videoclip.



Una part dels membres de l'organització anirà al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, per tal de fer lligams amb altres concursos o festivals, per donar-se a conèixer en l'àmbit intern amb participants, perquè "és una sort disposar d'un festival tan gran aquí al costat", segons l'organització. Enguany, a més, a Sitges hi haurà participació andorrana amb el film 'Wolves'. Aquest curt va aconseguir el premi del públic del festival Ull Nu de l'any passat.



La novetat d'aquest any és la creació d'un concurs de MINIcurts orientat a residents i nascuts a Andorra o Espanya. Els interessats poden presentar les seves obres fins el novembre i opten a un premi de 600 euros.