Gillian Anderson s'afegeix al repartiment del film 'Andorra'

L’actriu britànica ha estat la protagonista d’‘Expediente X’

Actualitzada 14/09/2016 a les 09:51

L’actriu britànica Gillian Anderson, popular per papers com el d’agent Dana Scully a la sèrie Expediente X, és la incorporació més recent a l’elenc que s’encar­regarà de portar a la gran pantalla Andorra, novel·la de Peter Cameron publicada el 1997. Clive Owen va ser la primera de les estrelles anunciades per a aquest film, que dirigirà l’australià Fred Schepisi (La Casa Rusia, Roxanne) i que té de productor James Ivory (director de Una habitación con vistas o Regreso a Howards End). La premsa especialitzada publica més noms que donaran vida als personatges: Toni Collette (Las horas), Joanna Lumley (El lobo de Wall Street) i Riccardo Scamarcio (A Roma con amor).