L'Escena Nacional d'Andorra obre el dia 12 la venda d'entrades per a la temporada

El curs s'estrena amb l'espectacle 'Alícia meravellosa', dissabte 17 de setembre

Actualitzada 07/09/2016 a les 12:43

El proper dilluns 12 de setembre es posaran a la venda les entrades per als espectacles de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA) per a la temporada. Les entrades es podran adquirir a internet, al web www.codetickets.com, a l'Oficina de Turisme de la Massana (telèfon 835 693), al Centre cultural i de congressos lauredià (telèfon 744 044), i també a la taquilla de l’espai d’actuació des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle.



La temporada començarà el dissabte 17 de setembre, amb l'espectacle 'Alícia meravellosa', que es podrà veure a l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià a les 12 i a les 17 hores, amb un preu de 6 euros per als adults i de 3 per als menors de 12 anys. Es tracta d'un espectacle familiar basat en l’adaptació del popular conte de Lewis Carroll. Per al divendres dia 23 està programat l'espectacle 'Dansa vertical', a la façana del Centre cultural i de congressos lauredià a partir de les 21 hores, per a tots els públics i gratuït. L'espectacle sorgeix d’un curs de dansa vertical organitzat per l’ENA amb l’objectiu d’apropar els participants a aquesta disciplina de dansa i a l’experiència de formar part d’aquest procés creatiu, i que culmina amb la seva presentació davant del públic.