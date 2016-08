Bricomania, segona part Hèctor Mas i Adrià Espí, en una de les escenes de la nova temporada. 'APANYATS'

Actualitzada 01/09/2016 a les 07:09

Gerard del Castillo Andorra la Vella

Les desventures bricomaníaques de l’Hèctor Nabís (interpretat per l’andorrà Hèctor Mas) i del seu inseparable company de pis Aleja Morón (el valencià Adrià Espí) tindran continuïtat amb l’estrena cap al novembre de la segona temporada de la websèrie Apanyats. Sis capítols de cinc minuts que es podran veure pel canal de YouTube i el Facebook que porten el nom de la sèrie. Una ficció ideada, escrita, dirigida i protagonitzada per l’equip que l’any passat va guanyar el premi Ondas en la categoria de millor ficció emesa a Internet per El mort viu, del que Mas en forma part. Uns episodis, que segons diuen els mateixos protagonistes, “exploraran el costat més macarra, barrut i marrà de la parella còmica més penosa de Youtube” i que es podran veure gràcies a la sèrie “més trash i gamberra del panorama català”.

Mas, que ahir a la tarda rodava al barri de Sants de Barcelona part del sisè i darrer capítol, explicava en declaracions al Diari les seves sensacions respecte a la nova temporada d’una sèrie en què Nabís intentarà explicar als seguidors de la websèrie els tripijocs que realitza i enregistra al domicili que comparteix amb el coprotagonista a la Sagrada Família. “Hem incorporat nous personatges, sortim més al carrer amb l’objectiu que aquesta segona temporada sigui més passada de voltes que la primera i molt més divertida”, explicava, mentre matisava que és un treball que fem per “passar-ho bé” i per ser “un camp de proves i d’experimentació per a nosaltres”.

La primera temporada d’Apanyats (també de sis capítols d’uns cinc minuts de durada) ha guanyat dos premis als Rome Web Awards (a la millor edició i a la millor escena) i ha estat seleccionada al Festival de Cinema de Girona en l’apartat de sèries que se celebraran a la tardor. Quant a les visualitzacions a Internet, no és un tema que veritablement preocupi l’equip de creadors. “El primer en va tenir moltes, el segon també, però menys, i la resta moltes menys. Però és normal, nosaltres no ens dediquem al màrqueting”.

En aquesta segona temporada, la sèrie, feta amb un pressupost de 350 euros, continuarà ensenyant els treballs de Nabís que seguirà gravant els vídeos més “extrems i radicals” d’Internet arrossegant el seu company Aleja a fer realitat les seves idees de bricolatge més boges.



EL DOCUMENTAL DE SERGI MAS, A PUNT

El creador Hèctor Mas té previst estrenar el documental sobre el seu avi, Sergi Mas, a final d’aquest 2016. Una producció de mitja hora en què recuperarà la figura de l’escultor, ceramista, pintor, gravador i escriptor d'origen català establert al Principat. Un cop editat i realitzada la postproducció, el desig d’Hèctor Mas es fer una estrena oberta als coneguts i seguidors del seu avi en un cinema o alguna sala habilitada del Principat. L’objectiu és que el documental rodi per Catalunya i Espanya per donar conèixer l’obra del seu avi.