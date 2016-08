Uns 150 títols andorrans acudeixen a la fira de Barcelona

Actualitzada 26/08/2016 a les 07:04

Redacció Andorra la Vella

La 34a Setmana del llibre en català, que se celebra del 2 a l’11 de setembre a l’avinguda de la Catedral de Barcelona, enguany comptarà amb 150 títols andor­rans “inclús algun material amb un format diferent del llibre, com la revista Portella i algunes litografies de Sant Jordi que edita Àgora Cultural cada any”, segons va anunciar ahir el Govern en un comunicat. També es disposarà de material d’autors andorrans, però que han estat publicats en editorials catalanes com Pagès Editors o Grup 62.

El ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través de l’àrea de Lectura Pública i Biblioteques, participarà en aquest certamen, on el Principat té com a objectiu promocionar el sector editorial d’Andorra. Per això, en un mateix estand s’agruparà el Govern d’Andorra, l’Associació d’Editors d’Andorra i l’Associació Llibre del Pirineu. “Els objectius de la presència d’Andorra a la Setmana són aixoplugar els editors andor­rans i pirinencs, presentar les publicacions que directament o indirectament s’han fet per encàr­rec o amb suport institucional i exposar, d’aquesta manera, una mostra del ventall cultural del Principat i del Pirineu”, va precisar el Govern en el comunicat.

Albert Villaró, autor de La bíblia andorrana (editorial Columna), signarà llibres el 8 de setembre. El dia següent serà el torn de Josep Espunyes, escriptor de Piulades de cultura popular (editorial Salòria), així com de Joan Obiols, autor del Viatge universal pel Pirineu. Andorra (edició Andorra i edició Salòria), que firmarà a les set.