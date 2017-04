'Todos aman las tetas', la campanya contra el càncer de mama que burla la censura

'Todos aman las tetas' La campanya, protagonitzada per uns pits que canten, pretén alertar sobre la importància de la prevenció del càncer de mama

Actualitzada 26/04/2017 a les 11:28

D'haver-se tractat de pits amb mugrons, el vídeo hauria estat censurat per Facebook i Instagram. El Moviment d'Ajuda contra el Càncer de Mama (MACMA) argentí, però, ha aconseguit burlar la censura substituint els mugrons per boques. Es tracta de la campanya 'Todos aman las tetas', protagonitzada per uns pits que canten, i que pretén alertar sobre la importància de la prevenció del càncer de mama.