L'experiment d'un periodista amb un escàner i aliments

Actualitzada 12/04/2017 a les 11:25

S'imaginen una fotografia realitzada amb un escàner i no una càmera? Això és el que ha fet el periodista gallec Miguel Vila, qui ha creat bodegons gràcies a aquest aparell de digitalització. Vila ha escanejat aliments com peix, marisc, bolets o fruita i ha jugat amb la iluminació i la saturació per tal de donar-los profunditat.