Les fotos al memorial de l'Holocaust, amb un altre fons

Actualitzada 20/01/2017 a les 11:49

Són molts els que cada dia visiten el memorial de l'Holocaust a Berlín. I molts, també, els que s'hi fotografien de forma curiosa. Per denunciar el que creu que és una falta de respecte a un lloc on es commemora la mort de sis milions de persones, l'artista i còmic Shahak Shapira ha emprés el projecte 'Yolocaust', en el que substitueix el fons d'aquestes fotografies de turistes per impactants imatges dels camps d'extermini.