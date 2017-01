Els animals del zoo gaudeixen com a nens de la neu

Els animals del Zoo d'Oregon han rebut bé la nevada Les imatges van ser captades la setmana passada per un fotògraf. Oregon Zoo

La primera nevada de l'any ha caigut a Portland ha estat especialment benvinguda pels óssos polars, elefants, foques i llúdries marines que viuen al zoològic d'Oregon.



La neu va caure a plom fa uns dies provocant, de fet, el tancament al públic el zoològic d'Oregon. Amb el zoo en calma i la neu a terra, els animals van poder gaudir d'un temps d'oci i esbarjo d'allò més entretingut de jutjar per les imatges captades per un fotògraf. Els animals van gaudir com nens.