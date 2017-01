Un festival amb una acció molt real

L'espot de la nova edició de l'Ull Nu El festival tindrà lloc del 14 al 18 de febrer a Andorra la Vella. Ull Nu

Actualitzada 11/01/2017 a les 12:57

El festival Ull Nu, la mostra audiovisual de joves creadors dels Pirineus, ha presentat l'espot d'aquesta edició, que se celebrarà entre el 14 i el 18 de febrer a Andorra la Vella, i que mostra com de 'reals' poden acabar sent els curts que s'hi presenten.



La mostra, que arriba enguany a la cinquena edició, està adreçada a joves realitzadors menors de 35 anys i té diverses categories, amb premis a la millor ficció, la millor animació, el millor documental, el millor videoclip i el premi especial del públic. A més, hi haurà activitats paral·leles.



Aquest any el festival pretén arribar a les 300 obres participants.