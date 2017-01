Mariah Carey comença l'any amb una actuació desafortunada

Actualitzada 02/01/2017 a les 10:47

Mariah Carey's performance last night was a disaster! pic.twitter.com/V2tYXhYCRj — Shady Music Polls (@TheShadyPolls) 1 de gener de 2017

La cantant nord-americana Mariah Carey va acomiadar l'any amb una accidentada actuació a la plaça Times Square de Nova York en la qual els problemes tècnics amb el so van acabar convertint el moment en un gran fiasco."Són coses que passen. Que tots tinguin un feliç i saludable any nou. Seguiré donant més titulars en 2017", va assegurar Carey en un breu missatge publicat avui en el seu compte de Twitter poc després de la seva accidentada actuació, al costat d'un vídeo amb una de les seves característiques ganyotes.Carey va ser una de les artistes convidades per participar en les celebracions de la plaça Times Square on es van congregar més d'un milió de persones abans del tradicional descens de la bola de cristall que dóna la benvinguda a l'any nou.Però els problemes de so van començar a deixar en evidència que la "diva" estava interpretant amb so pregravat un dels seus grans èxits, "Emotions", i llavors es va posar a passejar per l'escenari i fins a va arribar a demanar a l'audiència que cantés per ella."Ha estat meravellós", es va limitar a dir la guanyadora de diversos Grammy just quan va acabar la seva primera actuació, que va donar pas a un segon tema, "We Belong Together", també amb so pregravat i la seva sortida de l'escenari visiblement molesta.Aquest és el vídeo del moment: