Actualitzada 19/09/2016 a les 20:14

hermanos Alistair Brownlee y Jonny final de triatlón Cozumel 16#vivalafamilia pic.twitter.com/IbejErEaze — juan carlos gomez (@cargo_soberanes) 19 de setembre de 2016

L'èpica a les metes dels triatlons és del tot habitual, però no pas en el grau que es va poder veure a la prova final de campionat del món, celebrada a Cozumel, a Mèxic. L'escena la van protagonitzar dos germans, els britànics Brownlee. Un d'ells, Jonathan, lluitava per guanyar el campionat i liderava la prova però a 300 metres de la meta un cop de calor li va fer una mala passada. Literalment va caure a causa de les dures condicions climatològiques. El seu germà, Alistair, arriba per darrere, l'agafa per l'espatlla i gairebé l'arrossega fins a creuar la meta.El gest, però, no va ser suficient perquè el petit dels germans guanyés el campionat. En aquest interval de temps el sud-africà Henri Schoeman els va avançar i va quedar primer a la prova. Amb la segona posició de Brownlee, al mallorquí Mario Mola només li va caldre arribar cinquè per assegurar-se el títol mundial.Aquesta és la seqüència dels fets, enregistrada per un espectador: