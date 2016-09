L'evolució de l''stop motion' comprimida en un vídeo de tres minuts

Actualitzada 06/09/2016 a les 12:04

L'stop-motion és una tècnica d'animació que consisteix a capturar fotografies consecutives d'un objecte movent-lo una mica entre fotografia i fotografia de manera que, visualitzant-les ràpidament, hom creu que l'objecte es mou. Aquesta tècnica està fortament lligada a la història del cinema, amb el seu origen a principis del segle XX. En aquests més de cent anys d'història, lluny de ser substituïda per altres tècniques no tant artesanals, l''stop motion' ha millorat i s'han aconseguit sorprenents resultats en llargmetratges. Una de les darreres produccions és Kubo and the two strings. Amb motiu de l'estrena, un director i càmera anglès, Vugar Efendi, ha editat un vídeo de tres minuts amb fragments de les millor produccions que han utilitzat aquesta tècnica al llarg de la història del cinema. Comença per The Enchanted Drawing, del 1900, i acaba amb Kubo, d'enguany, passant per films tan mítics com King Kong (1933), Robocop (1987) o Star Wars V: Empire Strikes Back (1980). El vídeo de Efendi, compartit a Vimeo, ja acumula més de 160.000 visites des que el va penjar fa poc més d'una setmana.