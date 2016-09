Un salt en cotxe de 115 metres, el nou rècord del món

Bryce Menzies era el pilot del vehicle de la fita en la qual va volar per sobre d'un poble fantasma

Un salt de rècord per damunt un poble fantasma Bryce Menzies estableix el rècord mundial de salt en cotxe en 115,6 metres de llargada. YouTube / Red Bull

Actualitzada 05/09/2016 a les 12:54

Bryce Menzies va aconseguir un rècord únic: saltar 115,6 metres de llargada amb un cotxe. Ho va fer volant per damunt un poble abandonat a Nou Mèxic, als Estats Units, amb una camioneta de competició modificada per a l'ocasió, una pick up Pro 2 que comptava amb l'increïble xifra de 900 cavalls de potència.



Curiosament, en el moment que va assolir el rècord, Menzies estava fent un intent en els entrenaments, però va ser suficient per superar de sobres el registre oficial anterior de 92,4 metres i l'extra oficial de 101,20 metres.



Tot i que es va assolir l'objectiu del rècord mundial, l'aventura no va acabar del tot bé per al pilot ja que en un altre dels intents va patir un accident que el va obligar a anar a l'hospital, on va ser intervingut. De fet, el salt havia de ser retransmés en directe pel canal de televisió de Red Bull, però amb l'accident no va ser possible.



Menzies va declarar estar satisfet amb el resultat, malgrat el que va succeir després: "És un rècord increïble. Era el meu somni i ha estat un dels moments més emocionants de la meva vida. Marxo amb un hombro trencat, que no està malalment del tot, però amb el meu nom en els llibres de rècords".