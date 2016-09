Les impressionants imatges del primer dron que sobrevola la muntanya sagrada d'Austràlia

Actualitzada 02/09/2016 a les 14:13

Una de les icones naturals més famoses d'Austràlia és la muntanya Uluru, al centre del país. La també coneguda com a Ayers Rock és patrimoni de la humanitat per la UNESCO i, com a territrori protegit, els permisos per accedir-hi són restringits. Ara, el Parc Nacional Uluru-Kata Tjuta ha concedit uns quants permisos perquè alguns drons la sobrevolin. D'aquesta manera, s'han aconseguit imatges sorprenents de la muntanya de granit considerada sagrada pels aborígens australians. Voyages Indigenous Tourism Australia ha estat l'empresa que ha difós la producció.