L'Spiderman francès, l'home que escala gratacels sense arnès

L'Spiderman francès s'enfila al cinquè edifici més alt de França La construcció té 185 metres i Alain Robert va ser dalt amb menys d'una hora.

Actualitzada 02/09/2016 a les 13:36

Es diu Alain Robert però se'l coneix popularment com a l'Spiderman francès' Aquest home de 54 anys ha cridat l'atenció dels mitjans els darrers dies per escalar un altre edifici sense cap mena de mesura de seguretat, sense cordes ni arnès. En aquesta ocasió s'ha enfilat a dalt de tot del cinquè edifici més alt de França, al districte financier de La Défense, a París. La proesa l'ha dut a terme per una causa: l'alliberament d'una dona, Jacqueline Sauvage, que l'any 2012 va matar el seu marit després que aquest l'hagués maltractat reiteradament. Robert s'ha guanyat a pols el sobrenom de Spiderman perquè ja ha escalat desenes d'edificis de tot el món. Aquesta setmana a París va ser detingut i interrogat després de l'escalada però va quedar en llibertat al cap d'unes hores.