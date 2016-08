Quan el pare és un expert en efectes especials

Un home enregistra el seu fill en situacions quotidianes i les converteix en escenes de pel·lícules d'acció

El fill que protagonitza escenes de pel·lícules d'acció El pare converteix gravacions casolanes en una producció gràcies a la mà que té per crear efectes especials. YouTube

Actualitzada 31/08/2016 a les 18:53

Conduir un vaixell en mig d'una forta tormenta, utilitzar una espasa de làser com la de la Guerra de les Galàxies, saltar per plataformes enmig de lava o córrer per un pont que s'està derrumbant són algunes de les coses que pot fer el fill d'un expert en efectes especials. El nene calca escenes pròpies de pel·lícules d'acció, però no gràcies a la seva destresa, sinó a la mà que té el pare, que és qui filma les aventures del seu fill, a l'hora de crear efectes especials.



Al Facebook, aquest vídeo únic ha acumulat més de 9 milions de visualitzacions en un mes, sent un dels més compartits el darrer mes, gràcies a una realització que tot i ser evident els efectes especials, és de notable per la casolanitat de les imatges combinades amb la professionalitat de l'edició de vídeo. Us deixem el recopilatori de les aventures del fill de l'expert en efectes especials.