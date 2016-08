'Star Trek: Más allá' Tràiler de la nova entrega de la saga de l'espai.. YouTube 'Peter y el dragón' Durant anys, el senyor Meacham fascina els nens de la regió amb els seus contes sobre un drac que resideix al nord-oest del Pacífic. Per la seva filla, la Grace, aquestes històries només són contes per a nens fins que coneix el Peter. Tràiler de 'Cazafantasmas' Trenta anys després que la pel·lícula original arrasés arreu del món, torna totalment renovada per a les noves generacions. El director combina els elements de la lluita paranormal amb un repartiment de nous personatges interpretats per les actrius més divertides del moment.





Actualitzada 26/08/2016 a les 07:06

Star trek: mas allá

Directors: Justin Lin int.: Chris Pine i Simon Pegg. acció La tripulació de l’Enterprise es disposarà a explorar els últims confins de l’espai, on ningú més ha arribat. Una vegada allí, els membres de la tripulació s’enfrontaran a un enemic nou i misteriós que els posarà a prova, tant a ells com a la Federació i el que representa.



Peter y el dragón

Director: David Lowery. int.: Robert Redford. Aventures Durant anys, el senyor Meacham fascina els nens de la regió amb els seus contes sobre un drac que resideix al nord-oest del Pacífic. Per la seva filla, la Grace, aquestes històries només són contes per a nens fins que coneix el Peter.



Nunca apagues la luz

Director: David F. Sendeberg int.: Teresa Palmer. terror A mesura que Rebeca anava creixent mai estava realment segura del que era real o no quan s’apagava el llum. Ara el seu germà petit Martin travessa els mateixos successos.



Secuestro

Dir.: Mar Tarragona. int.: Blanca Portillo. Thriller La vida de la Patricia de Luca es converteix en un malson quan el seu fill Victor desapareix. Hores més tard, apareix magolat i suós i explica que un home l’ha intentat segrestar, però ha aconseguit escapar.



Mascotas

Dir.: Chris Renaud i Yarrow Cheney. Animació Comèdia sobre la vida que porten les mascotes quan tanquem la porta i les deixem soles a casa.



Escuadrón suicida

dir.: David Ayer. intèrprets: Will Smith i Margot Robbie.

Adaptació dels còmics de DC protagonitzada per l’Esquadró Suïcida, una organització formada per malfactors que treballen per al govern.



Cuerpo de élite

dir.: joaquín mazón int.: maria león i miki esparbé. comèdia

Un cos d’elit d’una agència secreta, que ningú sap que existeix, perd tots els seus membres en un accident. Per això ha de reclutar nous agents, que tindran com a missió salvar Espanya d’un perillós terrorista.



Café Society

dir.: WOODY ALLEN int.: JEANNIE BERLIN I STEVE CARELL. COMÈDIA DRAMA

Una pel·lícula ambientada en els anys 30 a Hollywood. Bobby Dorman és un jove amb ganes de menjar-se el món en l’àmbit de la interpretació. Per si hi hagués un forat en alguna pel·lícula, el noi decideix traslladar-se de Nova York a Hollywood per provar sort.



HORARIS:



CINEMES ILLA CARLEMANY

Start Trek: más allá 19:45 22:15

Escuadrón suicida 15:30 22:30

Peter y el dragón 16:30 18:00

Cuerpo de élite 16:15 18:20 20:30 22:30

Café Society 16:00 18:00 22:00

Nunca apagues la luz 18:45 20:30 22:15

Mascotas 15:45 17:45