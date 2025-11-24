FABIO DANZÉ
IA per transformar les empreses
L'expert és pioner a portar la intel·ligència artificial a les pimes amb seny i visió humana
En un moment en què tothom parla d’intel·ligència artificial però pocs saben com aplicar-la a la realitat d’una pime, el recorregut de Fabio Danzé Montini el converteix en una figura singular: gairebé quaranta anys venent solucions industrials per tot el món i, al mateix temps, un dels pioners a portar la IA, amb seny, al terreny de les petites i mitjanes empreses industrials.
Danzé va començar a vendre maquinària industrial quan encara només hi havia el telèfon fix. Aquella època li va ensenyar dues coses: que el centre sempre és el client i que una venda no és un “cop de sort”, sinó un sistema.
Danzé acaba de publicar un llibre que reivindica la ia com a eina al servei del negoci
Amb l’arribada de la digitalització i, més recentment, de la IA, Danzé va veure clar que el repte ja no era només “vendre més”, sinó transformar la manera de vendre, decidir i gestionar el coneixement dins l’empresa. D’aquí neix el seu rol actual: consultor, formador i coach en venda de productes industrials i analista d’IA aplicada al negoci.
A diferència de molts discursos teòrics sobre IA, el seu enfocament és radicalment pràctic, treballant en tres línies:
–Diagnòstic comercial i estratègic. Analitza l’estat de l’empresa i identifica on té sentit introduir la IA: priorització d’oportunitats, millora d’ofertes, preus...
–Formació i acompanyament en IA per a no tècnics. Els equips aprenen a utilitzar IA generativa com a assistent de negoci, no com una “joguina tecnològica”. L’objectiu no és que aprenguin programació, sinó que aprenguin a fer millors preguntes i a obtenir respostes útils.
–Integració al dia a dia comercial. La IA es converteix en un suport constant per alliberar temps de l’equip i permetre que els venedors facin el que millor saben fer: estar amb el client.
Danzé resumeix així la seva filosofia: “La IA no ha de substituir el venedor, ha d’elevar-lo. Si no ajuda a vendre millor, prioritzar millor i decidir amb més serenor, no serveix.”
D’aquesta trajectòria també neix el seu nou llibre, que aviat estarà disponible per al públic andorrà i català: Markeselling y el Camino del Monje en la Pyme Industrial. Una invitació a mirar l’empresa –i la tecnologia– des d’una altra perspectiva: més conscient, més centrada i menys reactiva.
El llibre parteix d’una constatació simple: moltes pimes viuen en “mode urgència permanent”. Es corre tot el dia, es reacciona a correus, ofertes d’última hora, pressions de preus… però no hi ha espai per pensar. Fabio connecta aquesta realitat amb principis de la saviesa budista com la impermanència, l’atenció plena i el valor del que ja tens.
La intel·ligència artificial apareix al llibre com una eina potent, però sempre subordinada a aquests principis. No és la protagonista: és un instrument al servei d’una estratègia més humana i lúcida.
Des de la seva activitat professional, Danzé ofereix a les empreses programes de consultoria estratègica i comercial basats en el seu mètode FDM, tallers i formació in company, i coaching personalitzat per a propietaris i directius.
Per a les pimes que busquen un aliat que parli el seu llenguatge, entengui les seves màquines i, alhora, domini la IA i una visió més profunda de l’empresa, Fabio Danzé ofereix una combinació poc habitual: experiència de camp, tecnologia amb criteri i saviesa aplicada al negoci.