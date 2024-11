Un ‘bessó digital’ de Casa de la Vall

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell General endegarà en els pròxims mesos el projecte de creació d’un bessó digital de l’edifici de Casa de la Vall, utilitzant tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging) i textures realistes. Aquesta iniciativa no tan sols representa un avanç tecnològic, sinó també un pas important en la conservació i divulgació del patrimoni arquitectònic del país.

Aquest és un projecte emblemàtic que permetrà preservar digitalment Casa de la Vall creant un model numèric que recrearà al mil·límetre tot l’edifici, incloent-hi tots els detalls de colors, textures i situació exacta de tots els seus elements.

L’edifici de Casa de la Vall és un Bé d’Interès Cultural (BIC) que va ser construït com una casa privada per la família Busquets el darrer quart del segle XVI, concretament l’any 1580, i va ser adquirit pel Consell General el 1702. A més, forma part del projecte transnacional, liderat per Andorra, per ser declarat Patrimoni de la Humanitat conjuntament amb onze monuments més d’Andorra, França i Espanya a la candidatura Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el coprincipat d’Andorra.

Al llarg de l’any 2025 s’iniciaran els treballs de reforma de l’edifici, que es manté pràcticament igual des dels treballs de restauració de l’any 1962, quan es va treure l’arrebossat exterior, es va afegir una torreta, es va situar la sala del Tribunal de Corts a planta baixa, es canvià el mobiliari principal i es modificaren la coberta i la xemeneia, entre altres coses. D’aquí la importància de poder disposar d’un model digital amb tots els detalls actuals abans d’iniciar tots els treballs de reforma per retornar a Casa de la Vall un aspecte més similar al que tenia a principi del segle XX.

Tecnologia LiDAR: precisió i detall

La tecnologia LiDAR és una tècnica de captura de dades que utilitza làsers per mesurar distàncies i crear models tridimensionals amb una precisió mil·limètrica. En el cas de Casa de la Vall, aquesta tecnologia permetrà obtenir un model 3D detallat de l’edifici, capturant característiques arquitectòniques i geomètriques que serien impossibles de documentar mitjançant mètodes tradicionals. Això no tan sols garanteix un registre acurat de l’estat actual de l’edifici, sinó que també facilita la seva preservació.

Modelatge realista amb textures

A més de la captació de dades geomètriques, el projecte incorpora l’ús de textures realistes que reflecteixen els materials i colors autèntics de Casa de la Vall. Aquesta combinació de tecnologia LiDAR i textures permet crear un bessó digital que no tan sols és precís en dimensions, sinó també en l’aspecte visual.

Plànols 2D per a la reforma integral prevista durant el 2025

Un dels aspectes destacats d’aquest procediment és que permetrà obtenir plànols 2D detallats de l’edifici, que seran fonamentals per a una reforma integral prevista per al 2025. Aquests plànols serviran com a base per a les obres, facilitant l’execució del projecte i garantint que les intervencions respectin l’estructura de Casa de la Vall.

Conservació i difusió del patrimoni

La creació d’aquest bessó digital ofereix múltiples avantatges en matèria de conservació. Proporciona una documentació exhaustiva de l’estat de l’edifici, essencial per identificar àrees que requereixen restauració. A més, el model 3D facilita la visualització de l’edifici des de diferents angles, fomentant la difusió de la cultura andorrana.

El bessó digital pot ser integrat en plataformes digitals, cosa que permet visites virtuals i aplicacions educatives que faran que la història de Casa de la Vall sigui accessible per a tothom. Això no tan sols enriqueix l’experiència dels visitants, sinó que també promou un major coneixement i apreciació del patrimoni cultural del país.

El núvol de punts Un dels elements claus en el procés de creació del bessó digital és el núvol de punts. Aquest núvol es genera a partir de les dades recollides per la tecnologia LiDAR i conté milions de punts que representen la superfície de l’edifici amb gran precisió. El núvol de punts serveix com a base per al modelatge 3D i proporciona informació detallada que es pot utilitzar en la restauració i conservació de Casa de la Vall.

Imatge de la Seu del Consell General.